Песков раскрыл детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, сколько длился и о чем был первый разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом государства-агрессора.
Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, передает Украинская правда.
"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и продолжалась "около 20 минут".
Песков отметил, что очень важен сам факт первого разговора Путина и Зеленского.