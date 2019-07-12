Песков раскрыл детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, сколько длился и о чем был первый разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом государства-агрессора.

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, передает Украинская правда.

"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и продолжалась "около 20 минут".

Песков отметил, что очень важен сам факт первого разговора Путина и Зеленского.