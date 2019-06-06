Петиция за отставку Авакова набрала нужное количество голосов

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции", на 00:42 6 июня набрала необходимую для рассмотрения количество голосов - 25 тысяч.

Об этом передает УНН.

Петицию "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступной для подписания требование стало 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.