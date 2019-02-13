Петро Порошенко долучився до ініціативи та записав рядки у рукописну Біблію

Глава держави долучився до ініціативи та записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже приєдналися тисячі українців, - прес-служба Президента України.

Президент Петро Порошенко зустрівся з главами та представниками церков- учасниць Українського біблійного товариства з нагоди проведення Року Божого Слова в Україні, який відзначався в 2018 році.

Глава держави записав рядки у рукописну Біблію, до створення якої вже долучилися тисячі громадян з усієї України. Рукописна Біблія була внесена в Національний реєстр рекордів України і номінована на світовий рекорд - планується, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тис. християн з усієї країни.

"Вітаю і дякую ініціативі, до якої я сьогодні маю велику честь долучитися. Бо це також приверне увагу і можливо хтось, побачивши сьогоднішню подію, знайде свою дорогу до Бога, хтось перед тим, як лягати спати, відкриє Біблію", - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив: "Рік слова Божого ніколи не закінчується. Він може розпочатися, але дуже важливо, щоб кожен українець, а Україна - це велика християнська нація, обов'язково прочитав Біблію. Зусилля біблійного товариства на це і спрямовані. Дуже важливо, щоб кожен український політик обов'язково прочитав Біблію і не один раз, бо в Біблії точно знайдеш відповіді на багато питань".

Глава держави наголосив, що Європа без християнської України не відбудеться і буде неповноцінною. "Ми йдемо туди (до Євросоюзу - ред.) не як прохачі, а повертаємось в європейську родину народів. Але дуже важливо, звідки ми йдемо. Ми йдемо від російського ярма, від Росії, де зараз закривають баптистські академії, забороняють адвентистів, чинять перешкоди нашій церкві. Російські окупаційні війська розстрілюють пастирів, які приймають мученицьку смерть. Нам з ними точно не по дорозі", - сказав Петро Порошенко.

Президент подякував присутнім за молитви за Україну, а також за підтримку створення Православної Церкви. "Україна зараз створює свій духовний фундамент, який аж ніяк не менш важливий, ніж акт про державну незалежність, бо це є актом духовної незалежності нашої держави", - підкреслив Глава держави та зауважив, що молитвами всіх церков Господь послав Україні єдність під час найважчих випробувань.

Президент додав, що біблійне товариство проводить велику просвітницьку роботу в багатьох інших країнах. Він подякував Всеукраїнській раді церков за забезпечення єдності церкви. Президент вкотре наголосив, що в Україні не буде державної церкви і не буде допущено втручання у церковну діяльність держави, особливо якщо це іноземна держава, яка спрямовує свої зусилля, щоб підірвати єдність і дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Дуже щасливий, що процес створення нашої церкви супроводжується лише вірою і любов'ю, лише молитвою, де ми забезпечуємо, щоб двері української церкви і всіх церков були відкриті для вірних. Не буде ніякого примусу, ніхто нікого нікуди не тягне. Ми будемо з шаною і повагою ставитись до цього. Я як Президент, як гарант конституційних прав і свобод громадян буду робити все можливе, щоб захистити релігійні права і свободи. І буду робити все можливе, щоб захистити християнські цінності. Це також надзвичайно важлива складова для нашого духовного життя", - сказав Петро Порошенко.