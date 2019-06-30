Певица Катамадзе назвала Путина врагом и отказалась от выступлений в России

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе извинилась за выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в России и пообещала, что это был ее последний концерт в стране.

Об этом Катамадзе написала на своей странице в Facebook, русский перевод публикует издание "Грузия Online".

Катамадзе также выразила поддержку протестующим в Тбилиси и поддержала их требование об отставке главы МВД Грузии.

"Мои дорогие слушатели и лучшие люди, которые 10 дней протестуете против насилия и несправедливости, обращаюсь в первую очередь к вам. Мое сердце, мое слово, мой голос и протест с вами! Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствуют то, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикер! Я никогда не сторонилась идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом, по- грузински, во всех частях мира, и в том числе России, я всегда говорю, что Россия оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим! Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой. В моих руках только это оружие, только этим я могу сказать моим слушателям о той боли, что болит у моей страны, о множестве жертв, которая понесла Грузия за свободу, к которым добавились зеницы ока еще нескольких молодых людей и люди, которые до сих пор находятся в тяжелейшем состоянии - каждый из них болит и каждого чувствую день и ночь!" - написала певица.

Она попросила прощения у соотечественников, что не стояла вместе с ними в ту ночь 20 июня, когда избили митингующих.

"Прошу прощения, мои дорогие, что не стояла вместе с вами в ту ночь, что не смогла защитить вас физически и закрыть вас хоть одной пули. Будь у меня выбор, я бы без колебания приняла бы на себя все те пули, которые попали в каждого из вас за протест против оккупации. Да, конечно, Гахария должен уйти в отставку и это требование является совершенно здравым и легитимным. Я точно понимаю здравую критику общественности в мой адрес и разделяю каждое замечание. И после этого поста я готова выслушать и прочесть мнения всех, пусть даже переданные в тяжкой форме! Самый тяжелый в моей жизни день - 20 июня, и тяжелейший концерт - 22 июня, от которого я не отказалась лишь из-за 9-летней слепой девочки. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!! Хочу сказать тем молодым людям, которые 10 дней собираются на службу Родине с 19:00: никогда в моем сердце не было измены Родине, никогда я не пела по-русски, никогда не принимала участия в профинансированном правительством (России) концерте, не принимала участия ни на одном дне рождения русского политика. Моя музыка принадлежит простым людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! Этим постом хочу выразить свой протест в первую очередь против власти, присоединиться к требованию об отставке Гахария!" - отметила Катамадзе.

Певица назвала Россию оккупантом, а президента России Владимира Путина - врагом.

"Россия - оккупант, Путин - наш общий враг! Видя лицо каждого из вас, видя действия каждого из вас четко слышу голос великого грузинского общественного деятеля Зураба Жвания: "Я грузин, а значит я европеец". Только вы являетесь ярким выражением европейского грузина, вы доказали, что будущее Грузии в Европе и никто никогда этого не изменит. Огромное спасибо вам за это, преклоняюсь перед вашим мужеством!", - говорится в заявлении грузинской певицы Нино Катамадзе.