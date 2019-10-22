Подготовка к саммиту в "нормандском формате" не ведется - Песков

Подготовка к саммиту в "нормандском формате" пока не ведется, поскольку сейчас меняется позиция одной из сторон переговоров, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нормандский формат" испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время. Пока подготовка вестись не может, так как меняется запросная позиция одной из сторон", - сказал Песков.

При этом Песков не уточнил, о какой стороне идет речь.

Ранее сообщалось о том, что 9 октября канцлер Германии и президент Украины провели пятый по счету телефонный разговор. Зеленский сообщил о том, что нормандская четверка ищет новую дату для проведения саммита в ноябре.

Ранее планировалась, что саммит глав четырех государств пройдет в октябре, однако Россия начала оттягивать дату встречи.

14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановление работы "нормандского формата". Встреча лидеров "Нормандской четверки" была запланирована на 17 сентября, но ее отменили по иницитиаве России.

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года. По материалам РБК