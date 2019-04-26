Подрывают урегулирование конфликта - ОБСЕ о российских паспортах на Донбассе

В ОБСЕ считают, что указ о выдаче российских паспортов жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР" подрывает усилия по урегулированию конфликта.

В ОБСЕ считают, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО может привести к подрыву усилий по урегулированию конфликта.

ОБСЕ призвала все государства-участники сохранять преданность ее принципам и задачам.

- Председательство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения Минских соглашений, - говорится в сообщении.

ОБСЕ призвала поддерживать работу ее мониторинговой миссии и прекратить огонь на Донбассе.

К слову, страны ЕС осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ОРДЛО.

По материалам ОБСЕ, ICTV Факти