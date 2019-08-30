Полозов: информация о возможном обмене появится, когда факты будут подтверждены

Координатор команды защиты удерживаемых в РФ украинских военных моряков адвокат Николай Полозов сообщил, что намерен комментировать ситуацию об обмене только тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам", - написал Полозов в Facebook- группе "Защита военнопленных украинских моряков" в пятницу.

Он отметил, что адвокаты в целях защиты своих подзащитных не намерены комментировать слухи "Noи явно подложную информацию".

"Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены. Благодарим за понимание", - подчеркнул он. По материалам Интерфакс-Україна