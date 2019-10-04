Помощники Трампа готовили заявление для Зеленского по делу Burisma, - NYT

О документе сообщил адвокат Трампа Джулиани

Двое из главных посланников президента Трампа в Украине работали над заявлением для нового президента страны Владимира Зеленского, которое обязало бы Украину проводить расследование по делу Burisma Holdins. Об этом пишет The New York Times.

О документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение расследование в отношении Хантера Байдена, работавшего в Burisma. Документ готовили посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

В тексте документа говорилось о том, что правительство Украины должно разобраться с тем, что Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

"Идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца", - пишет NYT.

По данным NYT, заявление было подготовлено за несколько недель до телефонного разговора между президентами США и Украины, содержание которого стало поводом для начала процедуры импичмента.

"Украинцы так и не выпустили заявление. Но если бы это случилось, помощники Трампа фактически оказали бы давление на иностранное правительство, чтобы оно подтвердило обвинения, направленные на дискредитацию одного из ведущих кандидатов в президенты Демократической партии на 2020 год - бывшего вице- президента Джозефа Байдена. При этом следов вмешательства Трампа не было бы", - NYT.

Однако в Киеве власти сказали Вашингтону, что не хотят быть глубоко втянутыми в американскую политику.

Джулиани подтвердил, что был в курсе работы над заявлением для Зеленского, отметив, что он не уверен, был ли в этом замешан Трамп. Предполагалось, что документ будет разбит на серию анонсов от правительства Зеленского, пояснил он.

"Он должен был сделать что-то, или сказать, чтобы заверить всех - я имею в виду наших людей - что он всерьез займется коррупцией", - сказал Джулиани.

Напомним, выступая на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампа, Курт Волкер сказал, что советовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследовании относительно Байденов. По материалам РБК-Україна