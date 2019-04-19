Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

При этом, согласно закону "о выборах президента" Украины, национальные дебаты должны состояться в студии "Общественного телевидения" 19 апреля и длиться 60 минут непрерывного эфирного времени, а встреча между кандидатами на "Олимпийском" официально трактуется как предвыборная дискуссия и оплачивается штабами кандидатов.

В то же время Общественный вещатель принял решение, что будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский". "Штабы решили, что равенство доступа к эфиру каждого кандидата может обеспечить только Общественный вещатель", - пояснили в Общественном ТВ.

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, что штабы кандидатов договорились по 6 позициям и не договорились по 4.

"1. Трибуны делят не вдоль, а поперек. 2. Символику партий не используют. 3. Артистов с песнями запускают по очереди. 4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои. 5. Время начала концертов: 16:00. 6. Время начала "дебатов": 19:00", - сообщил он 17 апреля вечером.

Дискуссионными по состоянию на 17 апреля оставались вопросы о количестве вопросов - по три или по четыре; имя ведущего; одна ПТС или две; и "отдавать одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам".

З.Аласания также подчеркнул, что "Общественное" продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля".

Изначально инициатором встречи на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля выступил штаб В.Зеленского. Штаб П.Порошенко инициировал встречу на "Олимпийском" 14 апреля, однако В.Зеленский на нее не явился. Позже П.Порошенко пообещал прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с В.Зеленским.

Во вторник, 16 апреля, избирательные штабы П.Порошенко и В.Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона вечером 19 апреля.

В штабе В.Зеленского после этого сообщили об открытии брони бесплатных билетов для своих сторонников, желающих прибыть на "Олимпийский", на специально созданном для этого сайте. В настоящее время на сайте сообщается: "К сожалению, все билеты уже проданы".

В штабе П.Порошенко призвали свои сторонников, желающих прибыть на "Олимпийский", заполнить в Интернете анкеты. "В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации... Для желающих поддержать нашего кандидата будут организованы бесплатные автобусы из регионов", - сообщили в штабе.

18 апреля Центральная избирательная комиссия Украины перенесла время начала теледебатов кандидатов в президенты в студии "Общественного телевидения" с 20:00 на 21:00 пятницы 19 апреля. Днем ранее с соответствующим обращением в ЦИК обратился представитель штаба П.Порошенко. В то же время, в штабе В.Зеленского пока не подтвердили участие кандидата в предусмотренных законом теледебатах. По материалам Интерфакс-Україна