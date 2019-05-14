Порошенко наградил орденом директора завода, которого НАБУ подозревает в хищении средств

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 4 мая наградил орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко. Об этом идет речь в указе, опубликованном на сайте АП.

В документе отмечается, что Тараненко и еще ряд лиц награждаются за значительный личный взнос в государственное строительство, социально- экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Отметим, руководство указанного предприятия (гендиректор и еще семь человек) являются фигурантами расследования НАБУ о завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Все они являются подозреваемыми в деле. По данным следствия, подозреваемые на протяжении декабря 2015 г. - марта 2017 г. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели деньгами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн грн.

По данным СМИ, речь идет именно о Сергее Тараненко - директоре Днепропетровского стрелочного завода. По материалам 112.ua