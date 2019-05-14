Порошенко назначил двух судей Высшего совета правосудия

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Согласно указу президента No 217/2019 Андрей Василенко был назначен членом Высшего совета правосудия, а указом No218/2019 - Михаил Исаков.

Отметим, Высший совет правосудия состоит из 21 члена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.

Кроме того, Владимир Говоруха стал новым главой Высшего совета правосудия. Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

Также 18 марта Высший совет правосудия направил президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАС начать работу. После этого, ВСП прислал еще три кандидата на утверждение.