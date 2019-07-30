Порошенко не имеет статуса подозреваемого - адвокат

Пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет статуса подозреваемого в уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщил адвокат экс-президента.

Он написал об этом, комментируя заявление директора ГБР Романа Трубы об 11 производствах, в которых якобы фигурирует экс-президент.

"Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то, что в 11", - написал Головань.

Сейчас адвокатам Порошенко "достоверно известно", что он является свидетелем в двух производствах, отметил Головань.

"Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме Директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно", - добавил адвокат.

Порошенко вызывали на допрос на 17 июля. Тогда директор ГБР Роман Труба заявил, что в настоящий момент ведомство расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко, но не сообщил подробностей. Пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко в этот день не сможет быть в ГБР, так как у него запланирован визит во Францию. В политсиле отрицали получение экс-президентом повестки. Труба заявлял, что Порошенко вызовут на допрос еще раз после 21 июля.

Изданию "theБабель" сообщили в ГБР, что Государственное бюро расследований вызывало Порошенко повторно на допрос в качестве свидетеля по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском" на 25 июля.

В пресс-службе партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что экс- президенту в ГБР "подтвердили, что никаких производств по нему не существует".

24 июля Порошенко прибыл в ГБР.

"Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым президентом Украины... Никаких следственных действий в отношении Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано", - добавили в пресс-службе.

В интервью "Украинской правде" Порошенко заявил: "Я утверждаю, что мы не получили ни одной повестки. И если кто-то может продемонстрировать, что Порошенко получил повестку, пусть покажет это. Я охотно на это посмотрю".

Труба, комментируя это интервью, обвинил его в лукавстве. По материалам "Гордон"