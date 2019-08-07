Порошенко ночью вернулся в Украину

Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту Жуляны самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи.

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. Так как когда Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева, то как раз после Дубая самолет исчез с радаров. И в течение недели нигде больше не светился", - сообщил "Стране" источник в Госпогранслужбе.

"Стране" удалось сфотографировать, как Порошенко на двух "Мерседесах" покидает аэропорт.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/320006- petr_poroshenko_nochjju_vernulsja_v_ukrainuМерседесы Порошенко в Жулянах. Фото - Варвара Квитка

По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. "Мерседес" с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

На капот именно этой машины 25 июля запрыгнул активист "Нацкорпуса" Никита Макеев по кличке Одиссей.

Возвращение экс-президента "Стране" также удалось заснять на видео, на котором запечатлен и самолет Порошенко.

По словам наших корреспондентов, все произошло очень быстро - самолет сел, его пассажиры погрузились в машины и тут же уехали.