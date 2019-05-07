Порошенко о судреформе: Не хватило каденции, чтобы завершить

Президент Петр Порошенко спрогнозировал, что судебная реформа на всех уровнях, в том числе низовом - в судах первой инстанции, завершится примерно летом 2020 года. Об этом он рассказал на церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины.

"Каденции президента не хватило для того, чтобы полностью завершить судебную реформу <...> Сейчас, к сожалению, меньше всего реформа коснулась судов первой инстанции. И граждане чувствуют и нехватку кадров в судах, и далеко не все судьи берут за образец своей работы Верховный суд", - посетовал он.

Порошенко отметил, что завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного суда, а судьи, успешно прошедшие квалификационные оценивания, переведены в новые апелляционные суды, которые также начали работу.

По его словам, на очереди - завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершение квалификационного оценивания судей первой инстанции, подбор новых судей в первую и вторую инстанцию.

"По прогнозам, эти процедуры должны завершиться немного более чем через год", - добавил он. По материалам LIGA.net