Порошенко планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах

Петр Порошенко заявил, что намерен баллотироваться на должность президента Украины на следующих выборах.

Об этом он заявил, выступая на акции под Администрацией президента, передает РБК-Украина.

Порошенко, выступая перед своими сторонниками, заявил: "Вместе мы вернемся на Банковую после следующих президентских выборов".

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - сказал он.

Напомним, что на Банковой собрались более тысячи людей на акцию благодарности Порошенко. По материалам "День".