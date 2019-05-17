Порошенко подписал указ о инагурации Зеленского

Петр Порошенко подписал указ о подготовке к инаугурации Владимира Зеленского. Постановление уже вступило в силу.

В Украине вступил в силу подписанный президентом Украины Петром Порошенко указ No228 о подготовке к инаугурации победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского.

Действующий глава государства постановил создать Организационный комитет, который должен в двухдневный срок утвердить план мероприятий, связанных с инаугурацией.

Министерству иностранных дел Украины Порошенко поручил организовать приглашения иностранных делегаций на инаугурацию президента и позаботиться о пребывании международных гостей в Украине.

Согласно указу, Министерство внутренних дел Украины должно усилить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией.

Профинансировать и обеспечить проведение инаугурации всем необходимым поручено Кабинету Министров Украины, Государственному управлению делами.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить широкое освещение инаугурации в СМИ.

Как известно, инаугурация Зеленского состоится на торжественном заседании Верховной Рады 20 мая в 10.00. По материалам ICTV Факти