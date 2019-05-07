Порошенко при повторной неявке на допрос может грозить штраф - ГПУ

Если Петр Порошенко, который сейчас является Президентом Украины, опять не появится на вызов в Генеральную прокуратуру Украины, ГПУ обратится в суд для того, чтобы наложить на Порошенко штраф. Об этом во вторник журналистам сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день привод применить нельзя. Если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд для того, чтобы накладывать штраф. Но, пока статус Президента, он не позволяет применять любой привод в отношении него (Петра Порошенко - ред.)", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что в условиях, когда Порошенко не явится на допрос после окончания его президентского срока, в ГПУ будут обращаться в суд для применения привода.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.