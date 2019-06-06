Порошенко призвал не называть "плагиатом" слова Зеленского о евроинтеграции

Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что это нормально, что в своей речь Президент Владимир Зеленский повторил его слова об интеграции в Евросоюз.

Об этом Порошенко на брифинге, передают Українські Новини.

"Я говорю абсолютно серьезно, это не троллинг - не нужно использовать слово "плагиат" или "не плагиат", это абсолютно нормально. Я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но я очень ценю, что Украина говорит одним языком и что касается интеграции в НАТО, и что касается интеграции в ЕС", - сказал он.

Порошенко приветствует, что первый иностранных визит Президента Владимира Зеленского был именно в Брюссель.

Как сообщали Українські Новини, бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвиняет Президента Владимира Зеленского в плагиате высказываний Порошенко во время выступления в Брюсселе (Бельгия).

Заместитель главы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициирует расследование относительно плагиата в выступлении Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.