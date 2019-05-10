Порошенко провел телефонный разговор с Меркель

Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Петр Порошенко поблагодарил немецкому лидеру за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Было отмечено, что за последние пять лет украино-германское партнерство достигло стратегического уровня. Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны Федерального правительства ФРГ и лично Федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.

В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы.

Ангела Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развитию украино-германского стратегического партнерства.

Ангела Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии.