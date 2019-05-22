Порошенко: Раду не распускают потому, что так хочет президент

Пятый президент обеспокоен тем, что команда Зеленского начала свою деятельность с нарушения Конституции

Верховную Раду можно распускать не тогда, когда этого захочется президенту, даже если это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства. Об этом написал в Twitter пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил: "Иметь большинство в Верховной Раде - естественное желание президента. И в свое время я после выборов 25 мая сделал все, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Единственная проблема в том, что демократия - это процедура, а Конституция - Основной закон государства, который обязательно надо соблюдать".

Порошенко заявил, что не может не вызывать беспокойства то, что в нынешней ситуации положения Конституции не были соблюдены и команда нового президента начала деятельность с нарушения Основного закона.

Вчера, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что указ президента о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции, а его автор будет нести ответственность по закону. По материалам ЛІГАБізнесІнформ