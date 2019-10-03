Порошенко считает новый закон о Киеве наступлением на децентрализацию

Попытки нарушить принципы местного самоуправления и отстранить от решения вопросов общины самих граждан, является нарушением Конституции Украины и наступлением на одну из самых успешных реформ - децентрализации. Об этом сказал журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя новый закон "О столице".

"У нас есть попытка нарушить местное самоуправление, есть попытка отстранить от власти киевлян, попытка нарушить Конституцию. Ибо единственным источником власти в Украине является народ", - заявил Петр Порошенко. Он добавил, что в основе местного самоуправления лежат полномочия граждан избирать мэра, включая исполнительную власть.

"Это наступление на одну из самых успешных реформ, которая была проведена моей командой, реформа децентрализации", - отметил он.

"И независимо от того, о каком городе мы говорим, Киеве, Днепре или любом другом, мы должны защищать интересы территориальных общин", - подчеркнул пятый президент Украины.

Он особо отметил, что благодаря децентрализации местные общины получили средства и полномочия, получили право самостоятельно определять направления развития общин и эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы.

"Деньги должны распределяться общиной, а не с сумками тянуться к каким-то кабинета и безразлично, на каких улицах они будут расположены - на улице Банковой или на Грушевского", - отметил Петр Порошенко.

"Это точно будет наступление на демократию и это точно большой шаг назад. Это будет разрушение реформ", - сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко также напомнил, что реформу децентрализации помогали внедрять европейские партнеры. "У нас были советники из Польши, Германии. У нас были все, кто четко высказался, что это реформа, которая доказала свою эффективность", - отметил он. По материалам LB.ua