Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника, - Шабунин
Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине
Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook, передает "DsNews ".
"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине - главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.
В комментарии изданию "Украинская правда" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.
Напомним, ранее Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.