Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника, - Шабунин

Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине

Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook, передает "DsNews ".

"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине - главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.

В комментарии изданию "Украинская правда" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.

Напомним, ранее Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.