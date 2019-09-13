Порошенко: Увольнение ЦИК приближает Украину к российским методам

Принятие закона об увольнении членов Центральной избирательной комиссии отбрасывает Украину назад в русский стиль проведения выборов. Такое мнение высказал глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Главным достижением 2019 года все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине. В течение избирательного процесса ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом", - отметил Порошенко.

По мнению Порошенко, в следующем году, когда Украину ждут местные выборы, то "карманная" Центральная избирательная комиссия станет угрозой для свободного местного самоуправления.

"Разделяют это мнение и общественные организации: "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию.

"Европейская Солидарность" и я лично решительно осуждаем освобождения членов ЦИК!" - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, комитет Рады одобрил роспуск ЦИК на заседании 11 сентября.

Сама же Центральная избирательная комиссия Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента. По материалам Сегодня.ua