Порошенко выступил с обращением к гражданам Украины

В четверг, 18 апреля, президент Петр Порошенко записал видеообращение к гражданам Украины накануне дебатов с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским.

Дорогие украинцы!

Обращаюсь к вам как президент накануне очень важного события, которое произойдет 21 апреля.

Мы вместе прошли непростой путь. И прежде всего, упомяну о том, что не получилось и чем я сам недоволен...

И за что искренне еще раз прошу прощения.

Больше всего беспокоит то, что не удалось завершить войну - потому что ключ от мира не в наших руках.

Жаль, что миллионы людей живут в бедности. И мы еще не преодолели всех последствий кризиса, который вызвала российская агрессия.

Мы мало продвинулись в борьбе с коррупцией.

Но политика это искусство возможного. И если даже верить в то, что президент может все, то он не может все сразу. А не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Я лично допустил много тактических просчетов. Но уверен, что не ошибся в вопросах государственнической стратегии.

Наши главные достижения: армия, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, безвиз, международная коалиция в поддержку Украины, режим санкций, который ослабляет Россию, сдерживает ее агрессию, Томос, децентрализация.

И за все это я хотел бы поблагодарить именно вас. Потому что ничего из этого не смог бы сделать, если бы меня не вдохновляла ваша поддержка.

За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели относительно Украины. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша. Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность.

Первое, что он ставит своей целью - немедленно остановить наше движение в Евросоюз и НАТО как системы коллективной безопасности. Она России не по зубам, а нас - нас она надежно защитит. Кремль приложит немало усилий к формированию лояльного к Москве большинства. Это - по результатам парламентских выборов.

А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины... Которого легко переиграет и в сфере безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах.

Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы относительно нашей страны. Украине нужен верховный главнокомандующий, способный организовать сильную армию, крепкую оборону - и на этой основе достичь мира. Украине нужен руководитель внешнеполитической сферы, понятный мировым лидерам. Который говорит с ними на одном языке. И который разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии. Украине нужен президент, который обеспечит необратимость европейского и евроатлантического курса.

Я уважаю выбор тех, кто поддержал моего оппонента. Этот выбор свидетельствует, что в обществе есть мощный запрос на обновление всей политической элиты. Его нельзя игнорировать. Осенью - парламентские выборы. И они дают даже не шанс, а реальную возможность побеждать, формировать коалицию и заходить в правительство. Там - ключ к всем необходимым изменениям. И именно так можно начать свой реальный путь в политику.

Но очень и очень рискованно экспериментировать с должностью президента и верховного главнокомандующего. Это же не шутки: речь идет о безопасности страны и безопасности каждого из нас.

В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-беглецов.

План одного из них в случае победы Зеленского - вернуть себе ПриватБанк. Как видите, им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство и Национальный банк правильно делают, что обжалуют это решение.

А вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.

Дорогие украинцы!

Пятилетнее президентство это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда уже стало не смешно. И не фильм ужасов, который легко остановить, если уж совсем страшно.

Страна сегодня на распутье. Или мы уверенно продолжаем движение в Европейский Союз и НАТО, или наступает реванш. Это не будет резкий поворот сразу. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния.

Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеален. Но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего.

Чтобы завершить начатое и не потерять уже сделанное, я прошу вашей поддержки 21 апреля. И приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего!

Впрочем, когда вы придете на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите превращения Украины в Малороссию.

Слава Украине!

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Пресс-служба президента

По материалам Новое Время