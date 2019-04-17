Порошенко выступил за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме ВАКС

Президент Петр Порошенко выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественных организаций, передают "Українськi Новини".

"Я считаю, что антикоррупционная инфраструктура в условиях, когда она не дала тех результатов, которых ожидал от нее Президент и общество, подлежит перезагрузке. Предлагаю не концентрироваться только на НАПК и прошу единственное - не трогать Антикоррупционный суд, потому что он еще не начал работу", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что он недоволен работой антикоррупционных органов, однако не может на них влиять.

Напомним, 11 апреля Порошенко назначил 38 из 39 судей Высшего антикоррупционного суда.

Эффективная антикоррупционная политика - одно из главных требований Запада к Украине, от выполнения которого зависит предоставление стране финансовой помощи. Порошенко неоднократно называл борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики. По материалам LB.ua