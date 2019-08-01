Порошенко: Я отношу себя к категории государственных деятелей

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что относит себя к государственным деятелям, а не политикам. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я человек, который эти пять лет не боролся за рейтинги, потому что это совсем разные вещи. Говорят, что политик борется за рейтинг, а государственный деятель борется за то, чтобы изменить государство. Я точно отношу себя к государственным деятелям", - заявил Петр Порошенко.

Он признал, что многое сделал бы иначе во время президентства, если бы была такая возможность.

"Реформы бы по-другому проводил. Парламентские выборы в 2014 году по- другому организовал бы. Коммуникационную стратегию выстроил бы по-другому. Кадровую политику выстроил бы по-другому", - отметил политик.

Как известно, Порошенко не раз говорил, что мечтает стать депутатом Европарламента от Украины. Во время этого интервью он повторил эту мысль, отвечая на вопрос о себе через 10 лет. По материалам 112.ua