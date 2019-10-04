Порошенко: Я услышал призыв Зеленского

Пятый президент посоветовал действующему главе государства не искать врагов внутри страны

Пятый президент Петр Порошенко отреагировал на видеообращение действующего главы государства Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook он написал, что в одном обращении сложно ответить на все вопросы, но с большинством озвученных тезисов сложно не согласится.

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - заявил Порошенко. Читайте также:Что Штайнмайер прописал. Чем обернется для Украины рецепт мира, написанный в России

Он добавил, что предметом общенационального консенсуса может стать "дорожная карта" реализации Минских договоренностей, которая должна устанавливать четкую приоритетность решения вопросов безопасности перед политическим урегулированием. Также Порошенко предложил предоставить свой вариант такой "дорожной карты".

При этом он посоветовал не искать врагов в Киеве и добавил, что люди, которые выходят на акции протеста против "формулы Штайнмайра", не "порохоботы", а граждане, любящие Украину.

Напомним, вчера Зеленский в новом видеообращении рассказал, что "зрада отменяется" и не будет "никакой капитуляции", "формулу Штайнмайера" подписали только ради встречи нормандской четверки, а выборы в ОРДЛО будут проводиться по законам Украины и после вывода российских войск. Также он заявил о необходимости возвращения полного контроля над всей украинско- российской границей.

Также он рассказал, что уважает конституционное право каждого гражданина Украины на протест, но попросил не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц, которые хотят "вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности". По материалам "Фокус"