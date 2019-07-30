Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств - Труба

Труба заверяет, что Порошенко, отрицая получение повесток на допрос, в то же время через своего адвоката Игоря Голованя договаривался о переносе допроса на несколько недель.

Труба утверждает, что Порошенко отлично знает, в скольки производствах он фигурирует ╘ day.kyiv.ua

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, при том, что ранее бывший глава державы заявлял, что не фигурирует ни в одном, написал глава ГБР в своем канале в Telegram, передает "УНИАН".

Труба заверяет, что Порошенко, отрицая получение повесток на допрос, в то же время через своего адвоката Игоря Голованя договаривался о переносе допроса на несколько недель. Чтобы продемонстрировать доказательства своих слов, Труба опубликовал письмо Голованя.

"Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что означает это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает", - написал Труба.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил о том, что его ведомство расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Петра Порошенко. Они касаются, в частности, возможных злоупотреблений и превышения служебного положения.

При этом пять заявлений на действия экс-президента подал бывший заместитель главы АП времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. По материалам: УНИАН, ZN.ua