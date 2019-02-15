Порошенко заявил, гарантировать мир и свободу Украины может только членство в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что гарантировать мир и свободу Украины, как и всем соседям России, может только членство в НАТО и ЕС.

Об этом он сказал на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Афганистана, сообщает пресс-служба главы государства.

"Что же может быть для нас, современных украинцев, гарантией неповторения трагических страниц истории? Гарантирует это нам только государственная независимость Украины, которая опирается на мощную армию. ВСУ - лучший и единственный гарант государственной независимости нашего государства... Мы опираемся на нашу армию, на эффективную экономику. И очень важно - мы опираемся на единство украинского народа", - сказал Порошенко

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на войну и экономическую блокаду, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины. По словам президента, возрожденная армия, восстановленный экономический рост, Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС, безвизовые, укрепления украинской идентичности, Томос - это результат больших усилий украинского народа, в том числе и ветеранов-афганцев.

"Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил Петр Порошенко.

Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые неделю назад поддержали его инициативу и проголосовали за обязательность вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс. По словам главы государства, на следующей неделе в ВР он планирует подписать этот документ.

"Худшие испытания остались позади. Теперь настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане. Восстановление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в регионального лидера, на государство успешных, состоятельных и счастливых людей", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент добавил, что Украина осуществит амбициозные планы, имея, в том числе, пример единства боевого братства, мужества и честного выполнения своего долга ветеранов-афганцев.