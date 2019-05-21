Портнов заявил, что подал в ГБР заявление о преступлении Порошенко

Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Портнов заявил на своем канале в Telegram.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - написал Портнов.

Так, по его словам, Порошенко считают "причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий".