Портнов заявил, что подал в ГБР заявление о преступлении Порошенко
Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом Портнов заявил на своем канале в Telegram.
"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - написал Портнов.
Так, по его словам, Порошенко считают "причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий".