Правительство приняло ряд кадровых решений

Кабинет министров Украины на заседании 2 октября принял ряд кадровых назначений. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По данным департамента, в Министерство культуры, молодежи и спорта назначены: Анатолий Максимчук - первым заместителем министра; Ирина Подоляк - заместителем министра; Владимир Шумилин - заместителем министра.

Министерство обороны: Алексей Марценюк - заместителем министра; Алина Фролову - заместителем министра.

В то же время правительство уволило Николая Кузьо с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Также Кабинет министров принял решение об увольнении Марины Лазебной с должности Гглови Государственной социальной службы.

Кроме того, два увольнения в Государственном агентстве по вопросам кино: Сергей Неретин - с должности первого заместителя председателя; Сергей Недзельский - с должности заместителя председателя.

Кроме этого, принято решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко и главыГосударственного агентства Украины по вопросам кино - на Юлию Шевчук.

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителей девяти государственных структур.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 октября заявил, что в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены. По материалам РБК-Україна