Правительство создало территориальный орган Нацполиции для эффективной борьбы с оргпреступностью

Правительство создало территориальный орган Национальной полиции, должно повысить эффективность борьбы с организованной преступностью. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

"Было принято решение о предоставлении статуса территориального Департамента стратегических расследований Нацполиции", - отметил премьер.

По его словам, таким образом правительство создало интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность работать в регионах тем следователям, которые будут подчиняться непосредственно Киеву, а не отдельным руководителям главных управлений Нацполиции в областях.

При этом он добавил, что такой "эксперимент" повысит эффективность борьбы с оргпреступностью.

Напомним, 10 сентября в Национальной полиции Украины началась замена руководящего состава - с должностей уже освобождены двое заместителей главы ведомства Сергея Князева. По материалам УНН.