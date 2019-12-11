Представитель Украины в ТКГ анонсировал редакцию текста "минских соглашений"

До следующей "нормандской встречи", запланированной на март 2020 года, Украина подготовит план изменений в "минские соглашения".

Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, передает hromadske.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей "нормандской встречи", - ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", - рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на "нормандском саммите" 9 декабря выступила за адаптацию минских договоренностей к нынешним реалиям. По словам канцлера, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским меры позволили придать этому документу "движение" и "эластичность".

В то же время президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции настаивал на неукоснительном выполнении минских соглашений в закрепленной в них последовательности. По материалам LB.ua