Пресс-секретаря Зеленского вызывают на допрос из-за заявления об обстрелах ВСУ

Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники.

Вызов на допрос связан в связи с заявлением Мендель о том, что украинские военнослужащие отвечают на провокации боевиков, в результате чего страдает мирное население Донбасса. Соответствующее заявление пресс-секретарь Зеленского сделала 7 июня в эфире программы "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

По информации источника, Мендель уже пытались допросить. На прошлой неделе к ней в здание Администрации президента приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить с ней как со свидетелем по делу. Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. На это следователь ответил, что официально вызывает ее для окончания следственного действия.

В свою очередь сама Мендель в комментарии журналистам заявила, что на допрос ее никто не вызывал и о повестке она не знает. Вместе с тем пресс- секретарь главы государства умолчала о том, приходил ли к ней следователь ГПУ.

Ранее Мендель заявила, что президент Владимир Зеленский больше не будет предпринимать никаких шагов по освобождению пленных украинских моряков. По материлам InfoResist.