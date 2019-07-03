Президент назвал приоритеты реформ в Украине

Одними из ключевых задач Глава государства назвал победу над коррупцией и создание независимых судов. "Человек - превыше всего. Не человек для государства, а государство для человека" - сказал Глава государства.

Украина благодарна Канаде за поддержку. Об этом во время Конференции по вопросам реформ в Украине заявил Президент Владимир Зеленский.

"Несмотря на то, что наши страны разделяют более семи тысяч километров, мы всегда чувствуем, что вы рядом", - во время выступления на панели "Общественно ориентированная демократия".

По мнению Владимира Зеленского, Канада является примером того государства, которым хотела бы стать Украина: государством успешных, состоятельных людей, живущих в гармонии и согласии с внешним миром, окружающей средой и собой.

"Мы не питаем чрезмерных глобальных амбиций, но мы готовы приятно удивлять мир", - подчеркнул он.

В качестве примера успеха Президент вспомнил единственную в Канаде профессиональную баскетбольную команду Toronto Raptors, которая стала чемпионом NBA 2019 года.

"Этот пример, по моему мнению, очень точно иллюстрирует задачу Украины и украинцев: победить, когда этого никто не ожидает. Объединившись, совершить невозможное", - отметил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в инаугурационной речи он обратился к украинцам в мире и призвал их возвращаться домой, чтобы вместе построить новое и сильное государство.

"Государство, ориентированное на гражданина. Это то, ради чего я вообще пошел в политику", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский убежден, что высшей ценностью должен быть человек.

"Человек - превыше всего. Не человек для государства, а государство для человека", - подчеркнул Президент. Кроме того, он отметил, что украинцы хотят иного формата отношений власти и гражданина, где гражданин - это клиент, а власть - сервис.

Одними из ключевых задач Глава государства назвал победу над коррупцией и создание независимых судов.

"Диджитализация процессов, реализация "Государства в смартфоне" - искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это нужно сделать для повышения уровня жизни граждан Украины", - резюмировал Владимир Зеленский.

Инф. Официального сайта Президента Украины.