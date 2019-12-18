Президент отсрочил введение института уголовных проступков
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон об отсрочке введения института уголовных проступков. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения законопроекта No2155 "О внесении изменений в раздел II "Переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" от 22 ноября 2018 No2617-VІІІ (об отсрочке времени вступления в действие)" - возвращен с подписью от президента.
Подчеркнем, согласно закону, институт должен быть введен с 1 июля 2020 года. По материалам РБК-Україна.