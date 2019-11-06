Президент создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно- совещательный орган при президенте. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Цель создания Совета - "обеспечить соблюдение конституционного права на свободу слова, а также налаживание взаимодействия госорганов, СМИ, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствий профессиональной деятельности журналистов, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины".

Такой совет является консультативно-совещательным органом. Среди его задач - анализ законов в информационной сфере, мониторинг обеспечения деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов.

Помимо этого Владимир Зеленский постановил признать утратившими силу указ от 23 февраля 2016г No 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова" и сопутствующие ему.

Этим же указом президент постановил утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав.

Президентом Владимиром Зеленским предложен такой состав Совета:

- Городской Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета

- Бурмагин Александр Александрович - юрист

- Влащенко Наталия Викторовна - журналист, продюсер

- Городецкая Ирина Олеговна - юрист

- Гуменюк Наталья Петровна - журналист

- Дуцык Диана Ростиславовна - общественный деятель

- Елизаров Павел Александрович - продюсер

- Кречетов Максим Геннадьевич - журналист

- Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель

- Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор

- Писанко Людмила Александровна - редактор

- Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель

- Томиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист

- Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель

- Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель.

Согласно прилагающемуся положению о персональном составе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, его секретарем, при согласии, назначается общественный деятель Вадим Миський, а членами - юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели.

Указ утверждает положение, состав Совета и вступает в силу со дня опубликования.

По материалам интернет-СМИ.