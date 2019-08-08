Президент Турции прокомментировал браслеты Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал Реджепу Эрдогану о браслетах с именами 24 украинских моряков, незаконно удерживаемых в России.

Об этом он рассказал во время встречи со своим турецким коллегой, передает телеканал "Наш".

"Я убедил родителей (моряков), что не сниму эти браслеты до тех пор, пока мы не вернем наших моряков. У меня как у гаранта Конституции очень много дел, и когда я на минуту забываю про них - эти браслеты мне помогают - напоминают о них", - сказал Зеленский.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ сказал, что если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на заявление Зеленского язвительно: "Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы".

Подобный ответ ввел переводчиков в замешательство. Им нужно было правильно интерпретировать слова Эрдогана.

Сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом.