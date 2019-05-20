Президент Украины Зеленский провел встречу с Президентом Грузии Зурабишвили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она прибыла в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного главы государства.

Саломе Зурабишвили пожелала Владимиру Зеленскому успехов на посту Президента Украины.

Глава Украинского государства отметил свои приоритеты.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Также Глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией.

"В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Владимир Зеленский.

Стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны, Президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО".

Кроме этого, Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом. По материалам Президент України