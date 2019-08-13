Президент утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства.
Соответствующий указ No593/2019 опубликован на сайте главы государства, передает 112.
Так, председателем комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днипров.
В ее состав также вошли:
Моисеев Максим Викторович - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса президента, заместитель председателя комиссии;
Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер;
Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины, доктор политических наук;
Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента, ответственный секретарь комиссии;
Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;
Либанова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины;
Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины;
Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-политический союз Обуховщины "Союз свободных духом";
Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;
Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;
Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по государственным наградам и геральдике. По материалам Голос UA