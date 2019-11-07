Президент ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект No1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, последний этап прохождения документа - 7 ноября возвращен с предложениями Президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства.

Подчеркнем, на данный момент текст предложений Зеленского к закону отсутствует.

Законопроектом, в частности, предлагалось ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Верификацию таких выплат предлагалось осуществлять в информационно-аналитической платформе.

Напомним, 23 октября проект закона был передан на подпись Зеленскому. До этого его подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Ранее, 17 октября, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект No1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада одобрила за основу 20 сентября. Тогда его поддержали 254 парламентария.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению экономистов, закон о верификации пенсий и других государственных выплатах радикально поменяет систему субсидий.

Также сообщалось, народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект No1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат. По материалам ГолосUA