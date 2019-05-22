Пристайко назначен заместителем главы АП

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины, - говорится в соответствующем указе No317 от 22 мая, обнародованном на сайте главы государства.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана,который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

В тот же день глава государства своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.

Однако впоследствии стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП.

22 мая Зеленский издал новый указ об отмене предыдущего документа, которым назначал Зеркаль По материалам Trust.UA