Пристайко о Донбассе: Углубляемся в сценарий Приднестровья

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Радио Свобода сообщил, что в Донбассе есть тенденции, которые могут привести к замороженному конфликту, как это было в Приднестровье.

"Мы в первые дни нападения на нас России осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле... Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона", - рассказал глава МИД.

Пристайко считает, что, необходимо предпринимать "резкие движения и последние попытки", чтобы не упустить эти территории.

"Если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразования, которые называются "ЛНР", "ДНР", будут все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина", - подытожил министр иностранных дел.

Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский сейчас делает "возможно, последнюю попытку", чтобы этого сценария не допустить.

Вчера Зеленский заявил, что если нормандский формат не сработает на ближайшем саммите, то Украина больше к нему не вернется - и начнет искать план Б. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.