Пристайко: Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, мы - потеряли 14 тыс. наших людей

Украина и ее международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в годовщину подписания Минских соглашений.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал министр в Твиттере в четверг