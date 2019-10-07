Пристайко: Украина имеет план "Б" на случай неудачи формулы Штайнмайера

Если формула Штайнмайера на Донбассе не сработает, на такой случай Украина имеет запасные планы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.

"Формула Штайнмайера сама по себе, как мы много раз объясняли, еще не значит ничего, пока нет этих двух законов - закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Самое важное то, какими будут эти законы. Сама формула лишь объясняет, каким образом они будут применяться", - сказал министр.

По его словам, эти законы должны согласовать украинское общество, народные депутаты.

"Когда эти законы будут, по этому мы будем знать, каким образом мы двигаемся дальше... Пока, до этого момента, пока не будет понятно, какие есть красные линии, какие возможности компромисса у наших депутатов, наших экспертов в руках, трудно говорить о том, какими будут результаты встречи. Что касается того, есть ли у нас планы "В", "С" и "D" - да, действительно, у нас в наличии эти планы", - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что их не будут обсуждать, пока "у нас есть возможность та, которая будет обсуждаться сейчас лидерами нормандской четверки".