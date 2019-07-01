Профільний парламентський комітет рекомендував відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на парламентські вибори

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендує Верховній Раді України призупинити участь постійної делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи до отримання висновків Венеціанської комісії.

"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії і рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найбільш принципових моментів, які були у всіх резолюціях, прийнятих ПАРЄ за останні п'ять років", - заявив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні комітету в понеділок.

Депутат пояснив, що РФ повинна без будь-яких умов звільнити українських військових моряків, захоплених у полон РФ, і політичних ув'язнених, які знаходяться на територіях Росії, окупованих Криму та Донбасі. Також РФ також має забезпечити права кримських татар.

Комітет також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні 21 липня.

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Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ зняла санкції делегації з Росії без будь- яких додаткових умов. "За" резолюцію проголосували 118 делегатів, "проти" - 62, і 10 осіб утрималися. Резолюцію в повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини. Проти в повному складі проголосувала делегація України і Грузії, а також більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Британії і Швеції.

Наступного дня ПАРЄ поновила повноваження російської делегації в повному обсязі. Після цього українська делегація покинула ПАРЄ. До демаршу України також приєдналися представники Польщі, Словаччини, Грузії, Литви, Латвії та Естонії.

Українська та грузинська делегації оскаржили рішення про повернення РФ до ПАРЄ. Також делегація України відмовилася від участі в роботі ПАРЄ і попросила Верховну Раду терміново розглянути це питання. Депутати також поставили перед президентом Володимиром Зеленським і МЗС питання про доцільність участі в інших органах Ради Європи.

У день голосування представники української делегації поскаржилися, що Зеленський самоусунувся від ситуації в ПАРЄ і фактично залишив депутатів без дипломатичної підтримки напередодні найважливішого засідання. Президент відреагував на рішення ПАРЄ лише через 11 годин: його прес-служба поширила заяву про "стурбованість і розчарування" глави держави.

Детальніше про ситуацію з поверненням Росії в ПАРЄ читайте в матеріалі Дмитра Кулеби "Рада Європи і "божевільний" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".