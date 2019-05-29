Профильный комитет одобрил изменения к Избирательному кодексу

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса, сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Избирательный кодекс прошел комитет! 18 голосов "за". Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем", - написал Емец по итогам заседания комитета в среду.

Напомним, в понедельник на согласительном совете Андрей Парубий обещал, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит изменения в Избирательный кодекс. В частности планируется утвердить вопрос об открытых списках партий. Ожидается, что голосование состоится завтра, 30 мая.

7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект No3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины". Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками при выборах народных депутатов Украины с проходным барьером на уровне 4%. По материалам ZN.UA