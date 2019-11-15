Прокуроры США не обращались к Украине по поводу делу Burisma - Рябошапка

Американские правоохранительные органы не обращались с официальными и неофициальными просьбами к Генеральной прокуратуре Украины по поводу расследования дела, в котором фигурирует компания Burisma. Об этом глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", вышедшем в эфир 14 ноября.

"Что касается этого дела, нет. Ни со стороны нашего президента, ни со стороны иностранных политических лиц я не ощущаю давления. В принципе, я волен делать все, что я посчитаю правильным, и то, что соответствует закону. А не то, что хочет кто-то со стороны", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что имеет "прекрасное сотрудничество с дипломатическими учреждениями и с правоохранительными органами с американской стороны", в рамках которого "часто общается" с коллегами из США.

Рябошапка уточнил, что экс-министр экологии времен беглого президента Виктора Януковича Николай Злочевский, с которым связывают компанию Burisma, фигурирует как минимум в 13 уголовных производствах.

"Есть 13 или 14 производств, где фигурирует Злочевский. По Burisma мне известно, что есть одно большое производство, из которого выделяют разные эпизоды", - сказал он.

Глава ГПУ не сказал, фигурирует ли в этом производстве Хантер Байден - сын экс-вице-президента США и вероятного соперника американского президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.

"Дело в том, что сейчас можно в любое производство включить кого угодно и делать вид, что это лицо фигурирует в уголовном производстве. Насколько обоснованно это для того, чтоб это лицо там фигурировало, нужно изучать. Нужно изучить все документы, мы же не можем проанализировать за один день несколько тысяч томов и сказать, кто тут виноват. У тех же американцев и их правоохранительных органов не меньше информации, чем у нас. В принципе, при желании, они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что прокурор, который вел это расследование - Константин Кулик - будет уволен с ГПУ, так как заболел не пришел на переаттестацию.

"Он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - добавил глава ГПУ.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден- старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". Позже Трамп назвал сумму в $100 тыс.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010-2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов. По материалам "Гордон!.