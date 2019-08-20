Путин: Контакты с Зеленским внушают осторожный оптимизм

Президент России Владимир Путин заявил, что испытывает "осторожный оптимизм" относительно контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Путин заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "ТАСС".

Путин выразил уверенность, что "альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации в Украине нет, РФ будет его поддерживать".

Напомним, после того, как 6 августа стало известно о гибели четырех военных на Донбассе, Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" встретиться как можно скорее.

Позже о своем согласии принять участие в переговорах сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого готовность к встрече в "нормандском формате" выразило федеральное правительство Германии. США также выразили приверженность проведению встречи.