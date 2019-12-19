Путин назвал условия для следующего Нормандского саммита

Президент России Владимир Путин назвал условия для проведения Нормандского саммита в апреле.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник.

По его словам, продолжение работы в Нормандском формате целесообразно.

"Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрелов, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в Нормандском формате целесообразно, - сказал Путин.

Ранее президент Франции Макрон по итогам саммита "нормандской четверки", который состоялся в Париже 9 декабря, сообщил, что помощники президентов вместе с главами МИД стран-участниц Нормандского формата подготовят новую встречу лидеров Украины, РФ, Германии и Франции через четыре месяца.

Напомним, вчера участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. По иатериалам Слово і Діло.